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"Беларуси нужна своя ракета". Лукашенко готов арендовать полигон в другой стране

"Беларуси нужна своя ракета". Лукашенко готов арендовать полигон в другой стране - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)
22.05.2020, 19:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что стране нужны ракеты отечественного производства и готов арендовать полигон в другой стране

Беларуси нужна своя ракета, способная поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения госпредприятия ОКБ ТСП, занимающегося разработкой и производством вооружений и военной техники, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Лукашенко вновь выступил с рядом критических замечаний в адрес России. Он, в частности, заявил, что Москва не предоставляет свои полигоны для испытаний белорусского оружия, а также не сотрудничает в разработке новой ракеты, в отличие от Китая.

"Не надо перед русскими становиться на колени", - сказал Лукашенко, предложив арендовать полигон в какой-либо другой стране.

Ожидается, что первый упомянутый опытный образец ракеты белорусского производства будет готов осенью.

Лукашенко также заявил, что "пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии", и потому к войне приходится готовиться в мирное время. В случае военной агрессии против Беларуси, по словам Лукашенко, главное для страны – "нанести неприемлемый вред противнику", а для достижения этой цели ракетное оружие подходит лучше всего. Он подчеркнул, что речь не идет о межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием.

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Наталия Медведева
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