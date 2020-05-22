"Беларуси нужна своя ракета". Лукашенко готов арендовать полигон в другой стране

Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)

Беларуси нужна своя ракета, способная поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения госпредприятия ОКБ ТСП, занимающегося разработкой и производством вооружений и военной техники, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Лукашенко вновь выступил с рядом критических замечаний в адрес России. Он, в частности, заявил, что Москва не предоставляет свои полигоны для испытаний белорусского оружия, а также не сотрудничает в разработке новой ракеты, в отличие от Китая.

"Не надо перед русскими становиться на колени", - сказал Лукашенко, предложив арендовать полигон в какой-либо другой стране.

Ожидается, что первый упомянутый опытный образец ракеты белорусского производства будет готов осенью.

Лукашенко также заявил, что "пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии", и потому к войне приходится готовиться в мирное время. В случае военной агрессии против Беларуси, по словам Лукашенко, главное для страны – "нанести неприемлемый вред противнику", а для достижения этой цели ракетное оружие подходит лучше всего. Он подчеркнул, что речь не идет о межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием.

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