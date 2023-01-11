Беларуская оппозиция говорит, что Лукашенко создает аналог ЧВК Вагнера – DW

Беларуское охранное предприятие "ГардСервис", единственное, которому указом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях. Об этом DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

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По его информации, персонал "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев на нескольких беларуских полигонах. Тренерами выступают офицеры спецназа.

По словам Сахащика, за последнее время значительно выросла численность сотрудников. Он предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек. Оппозиционер говорит, что персонал увеличили за счет военных, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси.

Собеседник DW считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской ЧВК Вагнера. Ранее Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" российский диктатор Владимир Путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "беларуский аналог Вагнера".

По словам журналиста Беларуского расследовательского центра Алексея Карпеко, попасть в "ГардСервис" могут только "проверенные" люди. "Я знаю несколько бывших силовиков, которые пытались туда устроиться, но их проигнорировали – нужен определенный бэкграунд", – говорит Карпеко.

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Вадим Ребрина

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