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Пентагон: ЧВК Вагнера — не независимая структура. Они посылают на убой сотни каторжников

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 09:44
Пентагон: ЧВК Вагнера — не независимая структура. Они посылают на убой сотни каторжников - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

В Пентагоне заявили, что террористическая ЧВК Вагнера не является независимой структурой, а полностью подконтрольна Кремлю. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Лора Купер.

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По ее словам, взаимодействие ЧВК Вагнера и регулярных частей российской армии не является традиционным, однако вагнеровцы — это не полностью независимая организация.

Она отметила, что террористы Вагнера действуют как часть полномасштабного вторжения РФ при поддержке Кремля и военачальников России. 

Купер заявила, что они "новаторским образом" используют ресурсы России, привлекая сотни заключенных, которых она назвала "каторжниками", посылая их сотнями на убой. 

Читайте также: Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW

Дмитро Гриниченко
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пентагон война чвк вагнера евгений пригожин
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