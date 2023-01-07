Пентагон: ЧВК Вагнера — не независимая структура. Они посылают на убой сотни каторжников

В Пентагоне заявили, что террористическая ЧВК Вагнера не является независимой структурой, а полностью подконтрольна Кремлю. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Лора Купер.

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По ее словам, взаимодействие ЧВК Вагнера и регулярных частей российской армии не является традиционным, однако вагнеровцы — это не полностью независимая организация.

Она отметила, что террористы Вагнера действуют как часть полномасштабного вторжения РФ при поддержке Кремля и военачальников России.

Купер заявила, что они "новаторским образом" используют ресурсы России, привлекая сотни заключенных, которых она назвала "каторжниками", посылая их сотнями на убой.

1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.

В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных.

Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, комментировали ролик в Пентагоне.

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Дмитро Гриниченко

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