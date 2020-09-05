Беларускую оппозиционерку силовики ночью вывезли из страны и сказали не возвращаться
Представители власти Беларуси сказали Ольге Ковальковой, что если она не уедет, то ее посадят
Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы ночью вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше. Об этом Ковалькова рассказала на пресс-конференции в Варшаве, сообщает TUT.by.
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"Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго", - сказала она.
По словам Ковальковой, к ней в изолятор на Окрестина в Минске пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет еще очень долго. Ее забрали ее из изолятора, "надели на голову капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли"..
Ковалькову привезли на пограничный переход Брузги на границе с Польшей.
"Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе", - рассказала Ковалькова.
По ее словам, у нее при себе не было телефона, а только визитка польского посла Артура Михальского. Он способствовал приезду Ковальковой в Варшаву.
Политик подчеркнула, что не планировала уезжать из Беларуси и рассчитывает скоро туда вернуться.
Пограничный комитет Беларуси ранее заявил, что Ковалькова "5 сентября около двух часов ночи прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши".
- 24 августа Ковалькову задержал ОМОН у проходной Тракторного завода, куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где инициировали забастовку.
- Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
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