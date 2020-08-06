Белорусский оппозиционер считает, что силовики могут выступить против Лукашенко

Валерий Цепкало считает, что силовики не станут рисковать своей свободой, которой они могут лишиться, когда Лукашенко уйдет

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты, не исключает, что в определенный момент силовики и чиновники могут перейти на сторону оппозиции. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина, которое дал в Киеве.

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По словам Цепкало, президент Беларуси Александр Лукашенко может дать приказ о силовом разгоне акции протеста, которую оппозиционеры собираются организовать в случае фальсификации результатов выборов.

"Но думаю, что все наши офицеры не будут стрелять боевыми патронами", - сказал Цепкало. Он считает, что силовики не станут рисковать своей свободой, которой они могут лишиться, когда Лукашенко уйдет.

"Уверен, что практически все силовики сочувствуют протесту. Но это критически важный момент - когда именно они будут готовы повернуть свои дубинки или хотя бы бросить свои щиты, как это произошло в Сербии, когда Милошевич подделал выборы", - сказал Цепкало.

То же касается и чиновников, считает он. Все они, по словам Цепкало, понимают, что временные, и их положение всецело зависит от Лукашенко.

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"За время правления Лукашенко сменилось десять премьер-министров, около пятидесяти вицепремьер и пяти сотен министров. Лукашенко убирает всех после определенного времени", - пояснил белорусский оппозиционер.

29 июня в МВД Беларуси заявили, что получили материалы о якобы противоправной деятельности Цепкало и начали проверку.

30 июня Центризберком отказался регистрировать его кандидатом в президенты.

24 июля Цепкало вместе с семьей покинул страну и уехал в Россию, опасаясь ареста. Сейчас он находится в Киеве.

Вадим Ребрина

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