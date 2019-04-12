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12.04.2019, 15:35

Белорусу грозит четыре года за пост с клипом Rammstein

Белорусу грозит четыре года за пост с клипом Rammstein - Фото
Фото: pixabay.com

Мужчину обвиняют в "распространении порнографии"

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В Беларуси мужчину обвиняют в распространении порнографии из-за поста в российской социальной сети Вконтакте с клипом группы Rammstein, сообщает Радио Свобода.

24-летний житель Гродно Андрей Головенко рассказал журналистам, что удивился вызову в полицию и "плохо помнит, как публиковал клип" в 2014-м.

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Как отмечается, в марте белорусский Госкомитет судебных экспертиз запретил видео Rammstein на песню Pussy 2009-го года.

Если Головенко признают виновным, ему грозит четыре года тюрьмы.

28 марта было опубликовано исследование, согласно которому больше всего украинцев пользуются соцсетью Вконтакте в Донецкой области.

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Теги: беларусь, ВКонтакте
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