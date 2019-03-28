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28.03.2019, 16:59

Где больше всего украинцев пользуются ВКонтакте: исследование

Где больше всего украинцев пользуются ВКонтакте: исследование - Фото
Фото: depositphotos.com

Специалисты отметили, что сейчас соцсеть "ВКонтакте значительно в большей степени является рассадником "русского мира", чем несколько лет назад

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Первое место по количеству активных профилей соцсети ВКонтакте занимает Донецкая область. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Русский мир" и выборы в Украине: о чем говорят в ВКонтакте" общественной организации Интерньюз-Украина.

На втором месте – Днепропетровская, третьем – Киев, от Луганской области (четвертое место) не слишком отстает Харьковская и Одесская.

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Фото: internews.ua

"Большая часть активных профилей ВКонтакте, писавших на тему выборов - в Донецкой области (29,7%). За ней следует Днепропетровская (10,7%), Луганская (9,9%), а также Киев (7,9%)", - отмечается в сообщении.

Фото: internews.ua

Топ 10 сайтов, чьи статьи репостят в украинском сегменте ВКонтакте о выборах - это преимущественно, за исключением YouTube, сайты пророссийского или сепаратистского толка: news-front.info, rusvesna.su, politdnr.ru, nahnews.org , ukraina.ru, politnavigator.net.

Фото: internews.ua

Специалисты отметили, что украинский сегмент ВКонтакте значительно ослабил свои позиции как инструмент российской пропаганды.

"Сегодня значительно меньше украинских пользователей пишут в этой сети и следят за постами в ней. Даже самые популярные посты об украинских выборах набирают максимум чуть больше 100 "сердечек" и часто не дотягивают до 1000 просмотров", - говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что пророссийская риторика занимает значительно большую долю от всех постов в ВКонтакте, чем до 2017 года.

"Сегодня ВКонтакте значительно в большей степени является рассадником "русского мира", чем несколько лет назад", - говорится в сообщении.

11 марта 2019 года компания Kantar TNS опубликовала свежий рейтинг популярных в Украине мобильных приложений. В феврале четверка лидеров остается неизменной. Это Viber и троица от Google - Chrome, YouTube, Gmail.

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Теги: соцсети, исследование, ВКонтакте, русский мир, Интерньюз-Украина
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