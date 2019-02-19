Белые медведи ушли из российского поселка

Фото: Pixabay

Власти архипелага Новая Земля отменяют режим ЧС, введенный из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов. Об этом пишет BBC.

"В настоящий момент количество белых медведей резко уменьшилось в непосредственной близости от населенных пунктов - оно приближается к среднестатистическим данным за весь период наблюдений - 2-3 медведя", - говорится в сообщении.

Реклама

Режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать с 00:00 вторника, 19 февраля.

Уменьшение числа медведей может быть связано с установившимся льдом. Также вероятность того, что медведей придется усыплять и отвозить на вертолетах подальше от поселков, существенно снизилась.

Режим ЧС из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов ввели 9 февраля. По подсчетам властей, на территорию поселка Белушья Губа заходили по меньшей мере 52 медведя.

Напомним, популяция белого медведя находится под угрозой из-за браконьерства и изменения климата.