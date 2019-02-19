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19.02.2019, 07:05

Белые медведи ушли из российского поселка

Белые медведи ушли из российского поселка - Фото
Фото: Pixabay

Власти Новой Земли сняли режим ЧС: белые медведи уходят с архипелага

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Власти архипелага Новая Земля отменяют режим ЧС, введенный из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов. Об этом пишет BBC.

"В настоящий момент количество белых медведей резко уменьшилось в непосредственной близости от населенных пунктов - оно приближается к среднестатистическим данным за весь период наблюдений - 2-3 медведя", - говорится в сообщении.

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Режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать с 00:00 вторника, 19 февраля.

Уменьшение числа медведей может быть связано с установившимся льдом. Также вероятность того, что медведей придется усыплять и отвозить на вертолетах подальше от поселков, существенно снизилась.

Режим ЧС из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов ввели 9 февраля. По подсчетам властей, на территорию поселка Белушья Губа заходили по меньшей мере 52 медведя.

Напомним, популяция белого медведя находится под угрозой из-за браконьерства и изменения климата.

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Теги: чс, медведь, новая земля, Белушья Губа
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