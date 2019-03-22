Белый дом: Сирия полностью освобождена от Исламского государства

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Вся ранее контролируемая террористической организацией Исламское государство территория в Сирии освобождена. Такое завление сделал президент США Дональд Трамп, передает Assosiated press.

В то же время отмечается, что между силами коалиции и ИГ продолжаются единичные бои. Отказавшиеся сдаваться в плен боевики скрываются в туннелях и пещерах вбизи Багуза - предположительно, там находятся несколько сотен человек.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что в Сирии был ликвидирован "территориальный халифат". Также она сказала, что Трамп полуил информацию от и.о. министра обороны США Патрика Шанахана.

Сирийские демократические силы (SDF) пока не делали каких-либо заявлений о победе.

Сообщается, что даже после падения Багуса, у ИГ в Сирии останутся неорганизованные боевики и спящие ячейки, которые могут продолжать боевые действия.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что возглавляемая США коалиция достигла потрясающих результатов в Сирии, однако угроза со стороны радикального исламского терроризма остается.

20 марта две тысячи женщин и детей прибыли в лагерь аль-Холь на севере Сирии после эвакуации из зоны боевых действий в Багузе. Многие из них ранены или больны.