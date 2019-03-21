Битва за Багуз: город покидают тысячи израненных женщин и детей

Иллюстративное фото: EPA

Две тысячи женщин и детей 20 марта прибыли в лагерь аль-Холь на севере Сирии после эвакуации из зоны боевых действий в Багузе. Многие из них ранены или больны. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам гуманитарных организаций, 12 человек скончались, а более 60 были немедленно госпитализированы, а лагерь готовится к прибытию еще трех тысяч человек.

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"Эти женщины и дети находятся в таком плохом состоянии, какого мы не видели с самого начала кризиса, – заявила 21 марта директор Международного комитета спасения по Ираку и северной Сирии Венди Тойбер. – Многих застигли боевые действия, десятки получили ожоги или тяжелые осколочные ранения».

По оценкам комитета, число жертв среди беженцев из Багуза приближается к 140. Большинство погибших - младенцы и малолетние дети.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, изначально лагерь аль-Холь строился с расчетом на размещение 10 000 человек. Сейчас там живут более 72 000 человек – в основном женщины и дети, родственники боевиков Исламского государства.