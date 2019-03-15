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15.03.2019, 20:46

Смертники в женской одежде подорвались в колонне беженцев в Сирии

Смертники в женской одежде подорвались в колонне беженцев в Сирии - Фото
Сирия, курды (фото - EPA)

Погибли шестеро беженцев

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Три террориста-смертника в женской одежде одновременно подорвали себя в колоннах беженцев, покидающих сирийский Багуз, и убили шестерых человек. Об этом сообщает Reuters.

Пока неизвестно, были нападавшие женщинами или переодетыми в женскую одежду мужчинами.

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Отмечается, что смертники впервые за пять недель наступления Сирийских демократических сил (SDF) на Багуз атаковали людей, покидающих район боевых действий.

Среди беженцев были сдающиеся в плен боевики Исламского государства, члены их семей, сторонники джихадистов, мирные жители и пленные боевиков.

Оставшихся в Багузе террористов ИГ характеризуют как наиболее жестоких иностранных боевиков этой огранизации.

Во время боев за анклав они скрывались в туннелях, готовили смертников и взрывали заминированные автомобили.

13 марта во время ожесточенных боев между подразделениями SDF и боевиками ИГ за Багуз террористы дважды переходили в контрнаступление, но их атаки были отбиты.

12 марта в SDF сообщили, что в Багузе в плен сдались около двух тысяч человек - преимущественно боевиков ИГ.

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Теги: Сирия, багуз, смертники, исламское государство
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