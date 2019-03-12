Битва за Багуз: около 2000 боевиков ИГ сдались в плен

Сирия, курды (фото - EPA)

Около двух тысяч человек, преимущественно боевиков террористической организации Исламское государство, сегодня, 12 марта, сдались в плен подразделениям Демократических сил Сирии (SDF) в сирийском городке Багуз. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на SDF.

В SDF считают, что битва за Багуз, который остается последним бастионом ИГ в Сирии, почти завершена. Сдавшихся боевиков отправили на одну из позиций SDF для проверки.

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С другой стороны, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, во вторник последний анклав ИГ в Сирии покинули около 350 человек, среди которых 120 боевиков-исламистов.

В соцсетях появилось анонимное аудиообращение, которое якобы записал один из боевиков Исламского государства. В 1,5-минутном обращении мужской голос призывает "братьев" из ИГ в Европе и мире мстить "за свою религию". На аудиозаписи слышны выстрелы. Подлинность записи невозможно подтвердить в независимых источниках.

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После активного продвижения 1-2 марта на позиции исламистов отряды SDF приостановили наступление, чтобы предотвратить большое количество жертв среди гражданских. Они организовали коридор для выхода мирных жителей, в том числе жен и детей боевиков. На выходных в SDF объявили о возобновлении наступления после того, как истек срок ультиматума, который выдвинули боевикам-исламистам.