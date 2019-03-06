Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 11:45

Трамп передумал выводить войска из Сирии - СМИ

Трамп передумал выводить войска из Сирии - СМИ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США решил пока не выводить войска из Сирии

Реклама
Реклама

Спустя почти два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он "на 100% согласен" с сохранением военного присутствия в Сирии. Об этом сообщает NBC news.

По данным издания, 22 февраля двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу письмо, поддерживая его решение сохранить небольшую группу армии США в Сирии.

Реклама

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавив, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГИЛ".

В копии письма президент США выделил параграф о целях США в Сирии, в котором отмечалось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были потеряны, чтобы ИГИЛ никогда не вернулся, что Иран не поощряется, и что мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве в американских интересах".

"Я согласен на 100%. Работа проводится", - ответил президент Трамп, написав это прямо на письме и подписав его.

14 января Трамп объявил о начале вывода американского вооруженного контингента из Сирии.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, дональд трамп, войска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 