Трамп передумал выводить войска из Сирии - СМИ

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Спустя почти два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он "на 100% согласен" с сохранением военного присутствия в Сирии. Об этом сообщает NBC news.

По данным издания, 22 февраля двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу письмо, поддерживая его решение сохранить небольшую группу армии США в Сирии.

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"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавив, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГИЛ".

В копии письма президент США выделил параграф о целях США в Сирии, в котором отмечалось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были потеряны, чтобы ИГИЛ никогда не вернулся, что Иран не поощряется, и что мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве в американских интересах".

"Я согласен на 100%. Работа проводится", - ответил президент Трамп, написав это прямо на письме и подписав его.

14 января Трамп объявил о начале вывода американского вооруженного контингента из Сирии.