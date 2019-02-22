США намерены оставить в Сирии небольшой контингент

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США намерены после вывода своих войск оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

Вывод войск планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции, говорят источники в оборонном ведомстве.

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На данный момент значительного прогресса в этом вопросе нет. Поэтому вывод войск может затянуться. Ранее сообщалось, что на это может понадобиться три месяца.

Анадолу пишет, что президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп решили осуществить вывод войск США из Сирии при соблюдении интересов обеих сторон.

Трамп и Эрдоган также пришли к выводу о том, что необходимо расширять двусторонние экономические связи.