Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 07:25

США намерены оставить в Сирии небольшой контингент

США намерены оставить в Сирии небольшой контингент - Фото
Фото: EPA

После вывода американских войск из Сирии там на какое-то время останется небольшой контингент армии США

Реклама
Реклама

США намерены после вывода своих войск оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

Вывод войск планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции, говорят источники в оборонном ведомстве.

Реклама

На данный момент значительного прогресса в этом вопросе нет. Поэтому вывод войск может затянуться. Ранее сообщалось, что на это может понадобиться три месяца.

Анадолу пишет, что президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп решили осуществить вывод войск США из Сирии при соблюдении интересов обеих сторон.

Трамп и Эрдоган также пришли к выводу о том, что необходимо расширять двусторонние экономические связи.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пентагон, Сирия, война, дональд трамп, реджеп эрдоган
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 