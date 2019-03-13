Бои за Багуз: боевики ИГ провели две мощные контратаки

Сирия, курды (фото - EPA)

Сегодня, 13 марта, продолжились ожесточенные бои между подразделениями Демократических сил Сирии (SDF) и боевиками террористической организации Исламское государство за последний бастион ИГ в Сирии - населенный пункт Багуз. Террористы дважды переходили в контрнаступление. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Борьба жесткая. Среди боевиков ИГ много жертв", - сообщил командир SDF Аднан Африн. Количество погибших боевиков он не уточнил.

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С другой стороны, сообщается, что, по данным близкого к ИГ информационного ресурса Amaaq, сегодня были убиты или ранены семь бойцов SDF.

Отмечается, что боевики Исламского государства нанесли сегодня два контрудара против бойцов SDF, но были остановлены. Вторая из атака, осуществленная днем, была гораздо мощнее первой.

"Они воспользовались дымом и пылью над Багузом", - говорится в сообщении SDF.

По данным курдских отрядов, боевики ИГ пытались использовать смертников, но им это не удалось. Жертв в результате этих контратак не было.

Международная антитеррористическая коалиция под руководством США нанесла несколько авиаударов по позициям ИГ в этом районе.

12 марта в SDF сообщили, что в Багузе в плен сдались около двух тысяч человек - преимущественно боевиков ИГ.