Беременность в коме: полиция США задержала подозреваемого

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Полиция арестовала медбрата американской клиники Hacienda Healthcare, которого подозревают в сексуальном насилии по отношению к пациентке, находящейся в вегетативном состоянии. Об этом сообщает ВВС.

Подозреваемого зовут Натан Сазерленд, ему 36 лет.

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Мужчине предъявлено обвинение в одном случае сексуального насилия и в одном случае насилия над уязвимым взрослым.

В конце 2018 года женщина, которая уже около 10 лет находится в вегетативном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после несчастного случая (утопление), родила мальчика.

Родственники женщины были возмущены этим случаем и потребовали расследования.