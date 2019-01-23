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23.01.2019, 18:50

Беременность в коме: полиция США задержала подозреваемого

Беременность в коме: полиция США задержала подозреваемого - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В конце прошлого года женщина, которая уже около 10 лет находится в вегетативном состоянии, родила ребенка

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Полиция арестовала медбрата американской клиники Hacienda Healthcare, которого подозревают в сексуальном насилии по отношению к пациентке, находящейся в вегетативном состоянии. Об этом сообщает ВВС.

Подозреваемого зовут Натан Сазерленд, ему 36 лет.

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Мужчине предъявлено обвинение в одном случае сексуального насилия и в одном случае насилия над уязвимым взрослым.

В конце 2018 года женщина, которая уже около 10 лет находится в вегетативном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после несчастного случая (утопление), родила мальчика.

Родственники женщины были возмущены этим случаем и потребовали расследования.

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Теги: насилие, медицина, беременность, кома, клиника, роды
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