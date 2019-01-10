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10.01.2019, 11:28

В США родила женщина, 10 лет находящаяся в коме: все шокированы

В США родила женщина, 10 лет находящаяся в коме: все шокированы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Семья пациентки возмущена тем, что их дочь подверглась насилию со стороны кого-то из опекунов

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В конце 2018 года в больнице американского штата Аризона родила мальчика женщина, которая уже около 10 лет находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после несчастного случая (утопление). Об происшествии сообщила служба Би-би-си.

Это случилось в клинике Hacienda недалеко от города Финикс, которая предоставляет паллиативную помощь - услуги для неизлечимо больных. Пациентка - коренная американка из племени апачей.

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Персонал больницы говорит, что не знал о беременности пациентки и сейчас "глубоко обеспокоен случившимся", потому что доступ в ее комнату был у многих сотрудников. По словам адвоката семьи пациентки, она находилась в "крайне уязвимом положении".

Глава племени апачей Терри Рамблер заявил, что он в ужасе: "Когда вашему любимому человеку оказывают паллиативную помощь, он наиболее уязвим и зависим от других, вы доверяете его опекунам. К сожалению, одному из ее опекунов нельзя было доверять, и он воспользовался ею".

Начато расследование, полиция собирает материалы ДНК у мужчин из клиники.

Родившийся ребенок сначала не дышал, но он жив и находится под присмотром врачей.

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Теги: медицина, Аризона, рождение, беременность, кома
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