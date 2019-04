Берлин остановился из-за забастовки городского транспорта: фото

Сегодня, 1 апреля, из-за забастовки Берлинского транспортного общества BVG остановилась работа общественного транспорта в столице Германии, город погряз в пробках. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания земель Бранденбург и Берлин rbb 24.

Забастовка носит предупредительный характер. Сотрудники откликнулись на призыв профсоюза Verdi. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

В связи с этим метро, ​​автобусы и трамваи сегодня людей не перевозят. Большинство передвигаются пешком и на велосипедах. Курсируют только некоторые автобусы и городская скоростная электричка S-Bahn, которые не обслуживаются BVG.

Из аэропортов Берлина добраться без транспорта BVG сложно. Возле аэропорта Тегель стоят в пробке даже нерегулярные шаттлы, организованные для перевозки пассажиров.

Many people walking to the airport this morning as public transport strike in Berlin causes massive traffic chaos. #BVGStreik pic.twitter.com/PbIX7n19yd