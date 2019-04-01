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01.04.2019, 15:50

Берлин остановился из-за забастовки городского транспорта: фото

Берлин остановился из-за забастовки городского транспорта: фото - Фото
Фото: www.rbb24.de

Забастовка носит предупредительный характер

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Сегодня, 1 апреля, из-за забастовки Берлинского транспортного общества BVG остановилась работа общественного транспорта в столице Германии, город погряз в пробках. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания земель Бранденбург и Берлин rbb 24.

Забастовка носит предупредительный характер. Сотрудники откликнулись на призыв профсоюза Verdi. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. 

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В связи с этим метро, ​​автобусы и трамваи сегодня людей не перевозят. Большинство передвигаются пешком и на велосипедах. Курсируют только некоторые автобусы и городская скоростная электричка S-Bahn, которые не обслуживаются BVG.

Из аэропортов Берлина добраться без транспорта BVG сложно. Возле аэропорта Тегель стоят в пробке даже нерегулярные шаттлы, организованные для перевозки пассажиров.

Фото: Twitter/per_bike_berlin 

Фото: www.rbb24.de

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Теги: Германия, транспорт, берлин, забастовка, страйк
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