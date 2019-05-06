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06.05.2019, 06:18

"Бескомпромиссный ответ" Ирану: США направляют авианосец

"Бескомпромиссный ответ" Ирану: США направляют авианосец - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", но готовы отреагировать на любое нападение

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Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем  "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США. Об этом 5 мая заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Deutsche Welle.

Болтон отметил, что данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

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Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. Как заявил ранее 5 мая замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".

При этом Заманиния добавил, что для преодоления последствий давления со стороны Вашингтона "потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим".

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана в связи с годовщиной выхода из ядерной сделки, из которой вышли в мае 2018 года.

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты запретили импорт из Ирана нефти, но сделали исключение для Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии. Исключение ввели до 2 мая 2019-го.

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре прошлого года. Крупнейшими импортерами иранской нефти являются Китай и Индия.

 

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Теги: Авраам Линкольн, США, Иран, джон болтон
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