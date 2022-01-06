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"Бесплатная реклама" Джеймса Бонда: Британская разведка ответила на шутливое видео Китая

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 17:54
Скриншот из видео China Xinhua News, Twitter

Китайское государственное информагентство "Синьхуа" выложило видео, в котором спародировало героя британских фильмов, шпиона Джеймса Бонда. В ответ глава британской разведки Ричард Мур поблагодарил за "бесплатную рекламу", пишет The Guardian.

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На видео "Не время умирать от смеха", которое назвали созвучно с последней частью франшизы фильма, высмеивают внимание западного сообщества разведчиков к угрозам со стороны Пекина.

В шутливой форме агентство сообщает, что якобы раскрыло утечку видео тайной встречи между британскими и американскими шпионами после того, как Мур внес Китай в повестку дня МІ6 (Тайной службы разведки Великобритании). Главные герои пародии – Джеймс Понд и Черное окно (созвучно с Джеймс Бонд и Черная вдова (widow – "вдова", и window – "окно"), героиня вселенной Marvel).

Мур ответил на пародию и поблагодарил "за интерес и неожиданную бесплатную рекламу". Как пишет издание, к сообщению он прикрепил свое заявление, в котором подчеркнул, что Китай стремится использовать "открытость британского общества", чтобы "исказить публичный дискурс и принятие политических решений по всему миру".

Видео выложили на фоне конфликта Китая и Британии по поводу политики Пекина против уйгурского меньшинства, а также распространения авторитаризма в бывшей британской колонии Гонконг, сообщает The Guardian.

  • В декабре 2021 года Британия и Канада заявили, что будут бойкотировать Олимпийские игры в Китае из-за нарушений прав человека в стране.
  • Главой Компартии Китая в регионе Синьцзян в декабре был назначен Ма Синжуя. Его предшественник обвинен в кураторстве репрессий против этнических уйгуров и других мусульман.

Марина Тищенко
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Китай геополитика права человека уйгуры Ричард Мур
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