"Бесплатная реклама" Джеймса Бонда: Британская разведка ответила на шутливое видео Китая

Китайское государственное информагентство "Синьхуа" выложило видео, в котором спародировало героя британских фильмов, шпиона Джеймса Бонда. В ответ глава британской разведки Ричард Мур поблагодарил за "бесплатную рекламу", пишет The Guardian.

На видео "Не время умирать от смеха", которое назвали созвучно с последней частью франшизы фильма, высмеивают внимание западного сообщества разведчиков к угрозам со стороны Пекина.

В шутливой форме агентство сообщает, что якобы раскрыло утечку видео тайной встречи между британскими и американскими шпионами после того, как Мур внес Китай в повестку дня МІ6 (Тайной службы разведки Великобритании). Главные герои пародии – Джеймс Понд и Черное окно (созвучно с Джеймс Бонд и Черная вдова (widow – "вдова", и window – "окно"), героиня вселенной Marvel).

*** LEAKED VIDEO ***

"Secret Meeting" between MI6 Agent 0.07 and the @CIA after @ChiefMI6 Richard Moore made China the agency's top priority.

Rib-tickling moments... pic.twitter.com/rd6ZMM3neV