UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 20:33
Британия и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает BBC. Аналогичное заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джонсон сказал, что британские министры не намерены посещать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае. Пекин отрицает эти обвинения.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что, несмотря на растущее число политических бойкотов, комитет рад, что спортсмены все еще могут принимать участие в Олимпиаде.

"В течение многих последних лет мы очень четко выражали нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека, и это продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека", – сказал Трюдо, объявив, что у Канады тоже не будет никаких дипломатических представительств на Олимпиаде в Китае. 

В последние годы напряженность между Китаем и некоторыми западными странами усилилась по ряду дипломатических вопросов.

США обвинили Китай в геноциде и репрессиях против мусульманского уйгурского меньшинства в западном регионе Синьцзян.

Отношения также обострились из-за подавления Китаем политических свобод в Гонконге и из-за опасений по поводу китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике в течение нескольких недель после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу.

  • Ранее о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине заявили США и Австралия. Китай пообещал "принять контрмеры". 
  • 2 ноября китайская теннисистка Пэн Шуай заявила в соцсети Weibo о том, что ее якобы принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. После этого она надолго пропала из публичного пространства, что вызвало серьезные опасения за ее жизнь и безопасность, и вышла на связь с Международным олимпийским комитетом только 21 ноября. 
  • Международная женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Борис Джонсон Китай права человека Джастин Трюдо Олимпиада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 