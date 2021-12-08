Британия и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает BBC. Аналогичное заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.
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Джонсон сказал, что британские министры не намерены посещать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае. Пекин отрицает эти обвинения.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что, несмотря на растущее число политических бойкотов, комитет рад, что спортсмены все еще могут принимать участие в Олимпиаде.
"В течение многих последних лет мы очень четко выражали нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека, и это продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека", – сказал Трюдо, объявив, что у Канады тоже не будет никаких дипломатических представительств на Олимпиаде в Китае.
В последние годы напряженность между Китаем и некоторыми западными странами усилилась по ряду дипломатических вопросов.
США обвинили Китай в геноциде и репрессиях против мусульманского уйгурского меньшинства в западном регионе Синьцзян.
Отношения также обострились из-за подавления Китаем политических свобод в Гонконге и из-за опасений по поводу китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике в течение нескольких недель после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу.
- Ранее о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине заявили США и Австралия. Китай пообещал "принять контрмеры".
- 2 ноября китайская теннисистка Пэн Шуай заявила в соцсети Weibo о том, что ее якобы принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. После этого она надолго пропала из публичного пространства, что вызвало серьезные опасения за ее жизнь и безопасность, и вышла на связь с Международным олимпийским комитетом только 21 ноября.
- Международная женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай.
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