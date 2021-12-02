UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 15:24
Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай - Фото
Пэн Шуай (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Международная женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала со звездой китайского тенниса Пэн Шуай. Заявление главы WTA Стива Саймона опубликовано 1 декабря на официальном сайте ассоциации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"При полной поддержке Совета директоров WTA, я объявляю о немедленной приостановке всех турниров под эгидой WTA в Китае, включая Гонконг", – сказано в заявлении Саймона.

2 ноября китайская теннисистка Пэн Шуай заявила в соцсети Weibo о том, что ее якобы принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. После этого она надолго пропала из публичного пространства, что вызвало серьезные опасения за ее жизнь и безопасность, и вышла на связь с Международным олимпийским комитетом только 21 ноября. 

Как сказано в заявлении руководства WTA, "руководство Китая, к сожалению, не отнеслось достаточно серьезно к этому инциденту и не дало по нему удовлетворительных разъяснений".

"Я не понимаю, как я могу попросить наших спортсменок соревноваться там, где Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, оказывают на нее давление, чтобы она сняла выдвинутые обвинения в сексуальном насилии", – говорится в заявлении Саймона.

Пэн Шуай стала первой ракеткой мира в женском парном разряде в 2014 году. Она дважды побеждала в турнирах Большого шлема (на Уимблдоне в 2013-м и на Открытом чемпионате Франции в 2014-м) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Сейчас Пэн Шуай 35 лет, она занимает 193-е место в женском парном разряде

  • В конце октября 2020 года китайский миллиардер, основатель Alibaba Джек Ма пропал после критических заявлений в адрес финансовой системы Китая. Он появился на публике только через три месяца.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Спорт секс-скандал теннис WTA права женщин Пэн Шуай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 