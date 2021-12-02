Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай

Международная женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала со звездой китайского тенниса Пэн Шуай. Заявление главы WTA Стива Саймона опубликовано 1 декабря на официальном сайте ассоциации.

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"При полной поддержке Совета директоров WTA, я объявляю о немедленной приостановке всех турниров под эгидой WTA в Китае, включая Гонконг", – сказано в заявлении Саймона.

2 ноября китайская теннисистка Пэн Шуай заявила в соцсети Weibo о том, что ее якобы принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. После этого она надолго пропала из публичного пространства, что вызвало серьезные опасения за ее жизнь и безопасность, и вышла на связь с Международным олимпийским комитетом только 21 ноября.

Как сказано в заявлении руководства WTA, "руководство Китая, к сожалению, не отнеслось достаточно серьезно к этому инциденту и не дало по нему удовлетворительных разъяснений".

"Я не понимаю, как я могу попросить наших спортсменок соревноваться там, где Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, оказывают на нее давление, чтобы она сняла выдвинутые обвинения в сексуальном насилии", – говорится в заявлении Саймона.

Пэн Шуай стала первой ракеткой мира в женском парном разряде в 2014 году. Она дважды побеждала в турнирах Большого шлема (на Уимблдоне в 2013-м и на Открытом чемпионате Франции в 2014-м) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Сейчас Пэн Шуай 35 лет, она занимает 193-е место в женском парном разряде.

В конце октября 2020 года китайский миллиардер, основатель Alibaba Джек Ма пропал после критических заявлений в адрес финансовой системы Китая. Он появился на публике только через три месяца.

Сергей Бережной

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