Пропавшая в Китае теннисистка вышла на связь с МОК

Известная китайская теннисистка Пэт Шуай, которая пропала в начале ноября после ее обвинений в адрес бывшего топ-чиновника КНР в принуждении к сексу, вышла на связь с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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В Комитете говорят, что с Шуай полчаса по видеосвязи разговаривали президент МОК Томас Бах, глава Комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй.

Как заверяют в МОК, Шуай сказала, что находится в безопасности и здравии у себя дома в Пекине, но хочет сейчас "уважения к своей конфиденциальности".

"Именно поэтому сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Тем не менее она продолжит заниматься теннисом, который так любит", – говорится в сообщении.

Терхо сказала, что рада был видеть, что у Шуай "все в порядке". По ее словам, теннисистка выглядела расслабленной. "Я предложила ей нашу поддержку и возможность оставаться на связи в любое удобное для нее время, что она явно оценила", – добавила глава Комитета спортсменов МОК.

Бах же пригласил Шуай на обед во время его визита в Пекин, который запланирован на январь. Сообщается, что теннисистка "с радостью согласилась" отобедать с Бахом, Терхо и Линвэй.

2 ноября 2021-го Пэн Шуай заявила в китайской соцсети Weido, что ее принуждал к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли. После этого теннисистка пропала.

17 ноября китайский CGTN опубликовал скриншот письма главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону, которое якобы написала Шуай. В нем говорится, что она не пропала, а просто отдыхает.

В WTA не поверили в подлинность письма, поскольку его содержание не похоже на стиль Шуай и нет адреса отправителя. WTA заявила о готовности отменить все запланированные в Китае турниры, пока не убедится, что с теннисисткой все в порядке.

21 ноября сообщалось, что Шуай появилась в сюжете госТВ Китая как гость на теннисном турнире в Китае. В WTA заявили, что видео недостаточно, чтобы развеять опасения.

Марк Сировой

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