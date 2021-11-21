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Китайское ТВ показало сюжет с пропавшей топ-теннисисткой. В WTA не удовлетворены

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 16:37
Китайское ТВ показало сюжет с пропавшей топ-теннисисткой. В WTA не удовлетворены - Фото
Пэн Шуай (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Известная китайская теннисистка Пэн Шуай, которая с начала ноября не выходила на связь, появилась в сюжете гостелевидения в качестве гостя на теннисном турнире в Пекине. Об этом сообщает BBC.

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Пэн пропала после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая.

Журналист госСМИ Global Times разместил в Twitter видео, на котором Пэн улыбается, стоя с официальными лицами, и написал, что видео снято утром 21 ноября.

В сюжете говорится, что Пэн была на церемонии открытия финала теннисного турнира Fila Kids Junior Tennis Challenger.

Представители международного тенниса считают, что этого видео недостаточно, чтобы развеять их опасения по поводу безопасности и благополучия спортсменки.

"Мы рады ее видеть, но остается неясным, свободна ли она и имеет ил возможность принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или внешнего вмешательства", – сказал глава WTA Стив Саймон.

Пэн Шуай стала первой ракеткой мира в женском парном разряде в 2014 году. Она дважды побеждала в турнирах Большого шлема (на Уимблдоне в 2013-м и на Открытом чемпионате Франции в 2014-м) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Сейчас Пэн Шуай 35 лет, она занимает 192-е место в женском парном разряде. 

  • Пэн пропала после того, как 2 ноября опубликовала в соцсети Weibo сообщение о том, что ее принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли.
  • 17 ноября китайский CGTN опубликовал скриншот письма, адресованного главе WTA Стиву Саймону, которое якобы написала Пэн, в котором говорится, что она не пропала, а просто отдыхает. 
  • В WTA не поверили в подлинность письма, поскольку его содержание не похоже на стиль Пэн Шуань и нет адреса отправителя.
  • WTA заявила о готовности отменить все запланированные в Китае турниры, пока не убедится, что с Пэн все в порядке.
Наталия Медведева
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теннис Пэн Шуай Китай
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