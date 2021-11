Китайское ТВ показало сюжет с пропавшей топ-теннисисткой. В WTA не удовлетворены

Известная китайская теннисистка Пэн Шуай, которая с начала ноября не выходила на связь, появилась в сюжете гостелевидения в качестве гостя на теннисном турнире в Пекине. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пэн пропала после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая.

Журналист госСМИ Global Times разместил в Twitter видео, на котором Пэн улыбается, стоя с официальными лицами, и написал, что видео снято утром 21 ноября.

В сюжете говорится, что Пэн была на церемонии открытия финала теннисного турнира Fila Kids Junior Tennis Challenger.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy