Китайское ТВ показало сюжет с пропавшей топ-теннисисткой. В WTA не удовлетворены

Известная китайская теннисистка Пэн Шуай, которая с начала ноября не выходила на связь, появилась в сюжете гостелевидения в качестве гостя на теннисном турнире в Пекине. Об этом сообщает BBC.

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Пэн пропала после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая.

Журналист госСМИ Global Times разместил в Twitter видео, на котором Пэн улыбается, стоя с официальными лицами, и написал, что видео снято утром 21 ноября.

В сюжете говорится, что Пэн была на церемонии открытия финала теннисного турнира Fila Kids Junior Tennis Challenger.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Представители международного тенниса считают, что этого видео недостаточно, чтобы развеять их опасения по поводу безопасности и благополучия спортсменки.

"Мы рады ее видеть, но остается неясным, свободна ли она и имеет ил возможность принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или внешнего вмешательства", – сказал глава WTA Стив Саймон.

Пэн Шуай стала первой ракеткой мира в женском парном разряде в 2014 году. Она дважды побеждала в турнирах Большого шлема (на Уимблдоне в 2013-м и на Открытом чемпионате Франции в 2014-м) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Сейчас Пэн Шуай 35 лет, она занимает 192-е место в женском парном разряде.

Пэн пропала после того, как 2 ноября опубликовала в соцсети Weibo сообщение о том, что ее принудил к сексу бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли.

17 ноября китайский CGTN опубликовал скриншот письма, адресованного главе WTA Стиву Саймону, которое якобы написала Пэн, в котором говорится, что она не пропала, а просто отдыхает.

В WTA не поверили в подлинность письма, поскольку его содержание не похоже на стиль Пэн Шуань и нет адреса отправителя.

WTA заявила о готовности отменить все запланированные в Китае турниры, пока не убедится, что с Пэн все в порядке.

Наталия Медведева

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