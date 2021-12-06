Олимпийские войны: Китай угрожает Байдену "контрмерами" в случае "бойкота" Олимпиады

Китай примет "контрмеры" в случае, если администрация Джо Байдена объявит, что официальные лица США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом 6 декабря сказал Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД Китая, пишет Reuters.

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Этим заявлением официальный Пекин отреагировал на сообщение CNN о том, что на этой неделе ожидается заявление Белого Дома о "дипломатическом бойкоте" Олимпиады.

По словам источников CNN, такой демарш позволит США "послать политический сигнал" Китаю, не помешав американским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Белый Дом пока отказывается публично комментировать сообщение, но Reuters пишет со ссылкой на свои источники в администрации США, что там "укрепляется консенсус" в отношении того, чтобы не отправлять официальных лиц на Олимпиаду в Пекине.

Напряженность в отношениях США и Китая возникла в связи с накопившимися между ними противоречиями, включая экономическую конкуренцию, борьбу за геополитическое влияние в Тихоокеанском регионе, обращенные к Пекину требования соблюдать права человека, а также подходы к независимости Тайваня.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

2 декабря международная Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай.

15 сентября 2021 года сообщалось, что Си Цзиньпин отклонил предложение президента Байдена о личной встрече.

6 октября на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.

16 ноября состоялся первый "виртуальный саммит" Байдена и Си. Согласно итоговому документу, никаких существенных подвижек на встрече не произошло.

Сергей Бережной

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