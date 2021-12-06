Олимпийские войны: Китай угрожает Байдену "контрмерами" в случае "бойкота" Олимпиады
Китай примет "контрмеры" в случае, если администрация Джо Байдена объявит, что официальные лица США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом 6 декабря сказал Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД Китая, пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Этим заявлением официальный Пекин отреагировал на сообщение CNN о том, что на этой неделе ожидается заявление Белого Дома о "дипломатическом бойкоте" Олимпиады.
По словам источников CNN, такой демарш позволит США "послать политический сигнал" Китаю, не помешав американским спортсменам участвовать в соревнованиях.
Белый Дом пока отказывается публично комментировать сообщение, но Reuters пишет со ссылкой на свои источники в администрации США, что там "укрепляется консенсус" в отношении того, чтобы не отправлять официальных лиц на Олимпиаду в Пекине.
Напряженность в отношениях США и Китая возникла в связи с накопившимися между ними противоречиями, включая экономическую конкуренцию, борьбу за геополитическое влияние в Тихоокеанском регионе, обращенные к Пекину требования соблюдать права человека, а также подходы к независимости Тайваня.
2 декабря международная Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры в Китае из-за секс-скандала с Пэн Шуай.
- 15 сентября 2021 года сообщалось, что Си Цзиньпин отклонил предложение президента Байдена о личной встрече.
- 6 октября на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.
- 17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.
- 16 ноября состоялся первый "виртуальный саммит" Байдена и Си. Согласно итоговому документу, никаких существенных подвижек на встрече не произошло.
Комментарии