Беспрецедентно жесткие меры против COVID-19. Ливан вводит круглосуточный комендантский час

Ливан ввел 11-дневный круглосуточный комендантский час в последней попытке спасти перегруженную систему здравоохранения страны, поскольку койки в реанимациях почти полностью заполнены, а медики сообщают, что пациентов с коронавирусом бросают у дверей больниц или лечат в их автомобилях. Об этом сообщает Independent.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эти меры являются одними из самых жестких, о которых когда-либо заявляли в мире, отмечает издание.

Власти обязали жителей запрашивать разрешение, чтобы покинуть дом на час в "чрезвычайных ситуациях", включая посещение пекарни, фармацевта, больницы или аэропорта. Все супермаркеты, магазины и рестораны закрыты, за исключением доставки.

Как пишет ABC News, людям запретили выходить из дома даже для покупки продуктов и спортивных тренировок.

Власти Ливана объявили о дополнительных ограничениях в стране с населением более шести миллионов человек, поскольку ежедневные случаи заражения достигли рекордного уровня почти в 5500 случаев в день. На период Рождества и Нового года там смягчили карантин, позволив работать барам и ресторанам. В результате десятки тысяч ливанских эмигрантов прилетели в страну для празднования.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Всемирная организация здравоохранения заявила, что отделения интенсивной терапии в Ливане заполнены на 94%. В среду с коронавирусом был госпитализирован министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Ливанские медики рассказали The Independent, что система здравоохранения "на пределе возможностей": заканчиваются свободные койки, кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

С начала пандемии прошлой весной коронавирусом в Ливане заразились более 230 000 человек, 1740 человек умерли.

Система здравоохранения Ливана изо всех сил пытается справиться со всплеском инфекций после разрушительного финансового кризиса, в результате которого местная валюта обвалилась на 80%, что серьезно сказалось на импорте лекарств и товаров медицинского назначения.

Ситуация усугубилась из-за взрыва 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и были повреждены несколько больниц.

Читайте также: Степанов: Позиция Минздрава не изменилась, жесткий карантин – до 24 января

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.