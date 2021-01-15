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Беспрецедентно жесткие меры против COVID-19. Ливан вводит круглосуточный комендантский час

15.01.2021, 20:29
Беспрецедентно жесткие меры против COVID-19. Ливан вводит круглосуточный комендантский час - Фото
Фото: EPA

Ливан ввел 11-дневный круглосуточный комендантский час в последней попытке спасти перегруженную систему здравоохранения страны, поскольку койки в реанимациях почти полностью заполнены, а медики сообщают, что пациентов с коронавирусом бросают у дверей больниц или лечат в их автомобилях. Об этом сообщает Independent.

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Эти меры являются одними из самых жестких, о которых когда-либо заявляли в мире, отмечает издание.

Власти обязали жителей запрашивать разрешение, чтобы покинуть дом на час в "чрезвычайных ситуациях", включая посещение пекарни, фармацевта, больницы или аэропорта. Все супермаркеты, магазины и рестораны закрыты, за исключением доставки.

Как пишет ABC News, людям запретили выходить из дома даже для покупки продуктов и спортивных тренировок.

Власти Ливана объявили о дополнительных ограничениях в стране с населением более шести миллионов человек, поскольку ежедневные случаи заражения достигли рекордного уровня почти в 5500 случаев в день. На период Рождества и Нового года там смягчили карантин, позволив работать барам и ресторанам. В результате десятки тысяч ливанских эмигрантов прилетели в страну для празднования.

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что отделения интенсивной терапии в Ливане заполнены на 94%. В среду с коронавирусом был госпитализирован министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Ливанские медики рассказали The Independent, что система здравоохранения "на пределе возможностей": заканчиваются свободные койки, кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

С начала пандемии прошлой весной коронавирусом в Ливане заразились более 230 000 человек, 1740 человек умерли.

Система здравоохранения Ливана изо всех сил пытается справиться со всплеском инфекций после разрушительного финансового кризиса, в результате которого местная валюта обвалилась на 80%, что серьезно сказалось на импорте лекарств и товаров медицинского назначения.

Ситуация усугубилась из-за взрыва 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и были повреждены несколько больниц.

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Вадим Ребрина
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