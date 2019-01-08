Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 10:20

Бизнесмена из Болгарии обвиняют в лоббировании интересов РФ

Бизнесмена из Болгарии обвиняют в лоббировании интересов РФ - Фото
Николай Банев (фото - btvnovinite.bg)

Николая Банева арестовали еще в 2017 году: он со своей женой фигурирует с "панамских документах" - они якобы вывели 40 млн евро в офшор

Реклама
Реклама

Правоохранительные органы Болгарии обвинили бизнесмена Николая Банева, которого еще в 2017 году арестовали во Франции и экстрадировали на Балканы, в лоббировании интересов России в Европе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на замгенпрокурора Болгарии Ивана Гешева.

“Во время обыска в камере, где удерживался Николай Банев, в коробке из-под сока, правоохранители обнаружили телефон, по которому тот разговаривал с российскими лоббистами”, - рассказал Гешев.

Реклама

По его словам, Баневу предлагали создать Евразийскую народную партию, которая лоббировала бы интересы РФ на территории Болгарии.

Кроме того, Гешев добавил, что бизнесмен намеревался попросить политическое убежище в России.

В Болгарской прокуратуре отмечают, что действия Банева подпадают под статью о госизмене.

Николай Банев и его жена Евгения Банева фигурируют в так называемых “панамских документах”. В 2016 году болгарские СМИ со ссылкой на ICIJ сообщали о выводе супругами 40 млн евро в офшорную зону.

Также медиа выяснили, что свой бизнес Банев ведет с 90-х: тогда он взял кредит в чешском банке Foresbank и основал фонд с созвучным названием AKB - Fores, который позже перерос в инвестиционную группу.

По стечению обстоятельств, чешский банк больше не существует, а фонд так и не выплатил займ.

Читайте также: "Олигофрены и недоумки": посольство РФ постом оскорбило болгар

Отправить:
Распечатать:
Теги: лобби кремля в европе, болгария, николай банев, офшор, бизнесмен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 