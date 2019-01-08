Бизнесмена из Болгарии обвиняют в лоббировании интересов РФ

Николай Банев (фото - btvnovinite.bg)

Правоохранительные органы Болгарии обвинили бизнесмена Николая Банева, которого еще в 2017 году арестовали во Франции и экстрадировали на Балканы, в лоббировании интересов России в Европе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на замгенпрокурора Болгарии Ивана Гешева.

“Во время обыска в камере, где удерживался Николай Банев, в коробке из-под сока, правоохранители обнаружили телефон, по которому тот разговаривал с российскими лоббистами”, - рассказал Гешев.

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По его словам, Баневу предлагали создать Евразийскую народную партию, которая лоббировала бы интересы РФ на территории Болгарии.

Кроме того, Гешев добавил, что бизнесмен намеревался попросить политическое убежище в России.

В Болгарской прокуратуре отмечают, что действия Банева подпадают под статью о госизмене.

Николай Банев и его жена Евгения Банева фигурируют в так называемых “панамских документах”. В 2016 году болгарские СМИ со ссылкой на ICIJ сообщали о выводе супругами 40 млн евро в офшорную зону.

Также медиа выяснили, что свой бизнес Банев ведет с 90-х: тогда он взял кредит в чешском банке Foresbank и основал фонд с созвучным названием AKB - Fores, который позже перерос в инвестиционную группу.

По стечению обстоятельств, чешский банк больше не существует, а фонд так и не выплатил займ.

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