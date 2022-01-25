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Блэкаут в Центральной Азии: сразу три страны частично без света

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 11:03
Блэкаут в Центральной Азии: сразу три страны частично без света - Фото
Линия электропередач в горах Кыргызстана (Фото: depositphotos.com)

Сразу три страны Центральной Азии частично остались без света. Массовые отключения электроэнергии сегодня, 25 января, наблюдаются в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

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По данным Минэнерго, на единой электросети средней Азии произошло отключение электроэнергии.

Из-за этого сегодня в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестане и прилегающих районах Казахстана нет света.

Перебои наблюдаются и в энергосистеме Кыргызстана: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и в других городах.

Так как в Узбекистане Ташкентская и Сырдарьинская ТЭС подключены к единой электрической сети средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций. В результате без электричества остались жители столицы и области и еще ряда регионов.

По данным казахстанского издания Orda.kz, в Алматы без электричества остались все районы города, местные жители говорят, что нет мобильной связи и интернета. В Ташкенте наблюдаются проблемы с горячей водой и отоплением. Также в Ташкенте и Бишкеке аэропорты не принимают рейсы из-за отключения электроэнергии. В Алматы остановились троллейбусы, но метро работает.

Как сообщают в МЧС, на горнолыжном комплексе Чункурчак в Кыргызстане и на узбекском горнолыжном курорте Амирсой из-за перебоев с электричеством застряли люди на канатной дороге.

  • 9 января в Ливане электростанции прекратили работу из-за протестующих, которые штурмовали ключевую подстанцию и испортили электрооборудование. Вся страна осталась без света.

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Оксана Житнюк
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