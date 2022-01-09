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Весь Ливан полностью остался без света

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 13:51
Весь Ливан полностью остался без света - Фото
Электричество (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Электростанции государственной электроэнергетической компании Ливана (EDL) прекратили работу из-за протестующих, которые штурмовали ключевую подстанцию и испортили электрооборудование. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление EDL.

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Вчера демонстранты штурмовали подстанцию ​​EDL в районе Арамун к северу от Бейрута. Они отключили силовой трансформатор и разомкнули автоматические выключатели, соединяющие электростанцию ​​Захрани со станцией Арамун, говорят в компании. Это вызвало сбои в электросети, приведя к полному отключению электроэнергии на территории Ливана. 

Финансовый кризис в стране, который длится уже более полугода, затруднил импорт основных товаров, в частности топлива. Отключения электроэнергии длятся не менее 20 часов в день. 

  • В марте 2020 года Ливан объявил первый в своей истории дефолт. Долг Ливана достиг 170% ВВП, или $90 млрд.
  • В августе 2020 года правительство Ливана ушло в отставку после взрыва в Бейруте. Страна больше года жила без правительства.
  • Отключения света в Ливане уже происходили, в частности, в октябре прошлого года.
Владислав Сердюк
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Ливан электроэнергия блэкаут
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