Весь Ливан полностью остался без света

Электростанции государственной электроэнергетической компании Ливана (EDL) прекратили работу из-за протестующих, которые штурмовали ключевую подстанцию и испортили электрооборудование. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление EDL.

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Вчера демонстранты штурмовали подстанцию ​​EDL в районе Арамун к северу от Бейрута. Они отключили силовой трансформатор и разомкнули автоматические выключатели, соединяющие электростанцию ​​Захрани со станцией Арамун, говорят в компании. Это вызвало сбои в электросети, приведя к полному отключению электроэнергии на территории Ливана.

Финансовый кризис в стране, который длится уже более полугода, затруднил импорт основных товаров, в частности топлива. Отключения электроэнергии длятся не менее 20 часов в день.

В марте 2020 года Ливан объявил первый в своей истории дефолт. Долг Ливана достиг 170% ВВП, или $90 млрд.

В августе 2020 года правительство Ливана ушло в отставку после взрыва в Бейруте. Страна больше года жила без правительства.

Отключения света в Ливане уже происходили, в частности, в октябре прошлого года.

Владислав Сердюк

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