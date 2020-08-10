Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб должен выступить с обращением к нации

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об отставке своего правительства после разрушительного взрыва в порту Бейрута. Об этом Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Диаб должен выступить с обращением к нации в 19:30 по местному времени, которое совпадает с Киевом.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.