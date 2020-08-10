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Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте

10.08.2020, 17:59
Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте - Фото
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб (фото - ЕРА)

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб должен выступить с обращением к нации

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об отставке своего правительства после разрушительного взрыва в порту Бейрута. Об этом Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

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Диаб должен выступить с обращением к нации в 19:30 по местному времени, которое совпадает с Киевом.

Вадим Ребрина
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