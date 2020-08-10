Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте
10.08.2020, 17:59
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб (фото - ЕРА)
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб должен выступить с обращением к нации
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об отставке своего правительства после разрушительного взрыва в порту Бейрута. Об этом Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.
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Диаб должен выступить с обращением к нации в 19:30 по местному времени, которое совпадает с Киевом.
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Погибли не менее 220 человек, еще около 5000 получили травмы.
- Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- 6 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты. Демонстранты были возмущены хранением аммиачной селитры в пределах города. Многие в Бейруте обвиняют официальных лиц в халатности, коррупции и безответственности.
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