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07.08.2020, 10:03

После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото

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После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото
После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото
После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фотоПосле взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото

Протестующие обвиняют власти Ливана в халатности, которая, по их мнению, привела к катастрофическому взрыву в Бейруте

Вчера в столице Ливана Бейруте прошли антиправительственные протесты на фоне мощнейшего взрыва в порту города, который случился три дня назад. Об этом сообщает BBC News.

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Демонстранты были возмущены хранением аммиачной селитры в пределах города, которая, по словам властей, и взорвалась во вторник. Многие в Бейруте обвиняют официальных лиц в халатности, коррупции и безответственности, отмечают в издании.

Ливанские госСМИ сообщают, что ночью демонстранты разводили костры, громили магазины и бросали камни в местных силовиков у здания парламента. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ, передает Al Jazeera.

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Ранее в отставку уже ушли два ливанских чиновника: депутат Марван Хамаде и посол Ливана в Иордании Трейси Чамун. Последний заявил, что катастрофа показала необходимости смены руководства в стране.

По сообщения государственных информагентств Ливана, в рамках расследования катастрофы задержаны 16 человек.

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Фото - ЕРА

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Теги: взрыв, протесты, столкновения, Ливан, бейрут
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