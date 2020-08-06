Эксперты рассчитали мощность взрыва в Бейруте и сравнили ее с бомбой в Хиросиме

Британские специалисты оценили мощность взрыва в порту ливанской столицы. Говорят, один из самых мощных неядерных в истории

Экспресс-анализ видеозаписей взрыва в Бейруте позволил группы специалистов из Университета Шеффилда сделать первоначальный вывод о мощности взрыва: она составила 1000-1500 тонн тротилового эквивалента. Об этом пишет BBC News.

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Такая цифра соответствует примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, которую 75 лет назад американцы сбросили на Хиросиму.

"Это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории: намного мощнее, чем любое обычное оружие", - сказал профессор Энди Тайас.

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По его словам, они проанализировали видеозаписи временной задержки между детонацией и приходом ударной волны в разных точках в нескольких сотнях метров от эпицентра, и эти показатели "в целом согласуются с таким размером заряда".

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США , возможно, даже больше. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили травмы.

прогремел Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.

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Евгений Пилипенко

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