Взрывная воронка в порту Бейрута на спутниковых снимках и с дрона – видео

Диаметр котлована – до 80 метров

На том месте, где вчера вечером в порту Бейрута сдетонировал склад с чем-то взрывчатым, образовался котлован диаметром около 75-80 м, который заполнила морская вода. Спутниковые снимки выложил в Twitter cоучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На первом снимке - этот участок порта 26 июля, на втором - сегодняшнее фото.

Фотографии сделаны микроспутниками зондирования поверхности Земли SuperDove компании Planet. Недавно пять таких аппаратов не долетели до орбиты из-за аварии ракеты.

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. Множество кадров с разных ракурсов

Около взрывной воронки и разрушенного зернохранилища в порту (нажмите, чтобы увеличить):

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли по меньшей мере 100 человек, около 4000 ранены, мн огие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.

прогремел Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры. В разведсообществе США говорят, что на складе могли храниться боеприпасы.

Читайте также: Сухогруз с зерном из Мариуполя следовал в Бейрут, сейчас его судьба неизвестна

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.