Взрывная воронка в порту Бейрута на спутниковых снимках и с дрона – видео
Диаметр котлована – до 80 метров
На том месте, где вчера вечером в порту Бейрута сдетонировал склад с чем-то взрывчатым, образовался котлован диаметром около 75-80 м, который заполнила морская вода. Спутниковые снимки выложил в Twitter cоучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани.
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На первом снимке - этот участок порта 26 июля, на втором - сегодняшнее фото.
Фотографии сделаны микроспутниками зондирования поверхности Земли SuperDove компании Planet. Недавно пять таких аппаратов не долетели до орбиты из-за аварии ракеты.
Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. Множество кадров с разных ракурсов
Около взрывной воронки и разрушенного зернохранилища в порту (нажмите, чтобы увеличить):
Drone footage via Ahmad Mahdi Photography of #Beirut Port, #Lebanon pic.twitter.com/0EfjGkqpZN— Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 5, 2020
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли по меньшей мере 100 человек, около 4000 ранены, многие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.
- Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры. В разведсообществе США говорят, что на складе могли храниться боеприпасы.
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