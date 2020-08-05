UA

Сухогруз с зерном из Мариуполя следовал в Бейрут, сейчас его судьба неизвестна

05.08.2020, 12:23
Сухогруз с зерном из Мариуполя следовал в Бейрут, сейчас его судьба неизвестна - Фото
MERO STAR (фото — kl@us / fleetmon.com)

Речь идет о судне MERO STAR, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне. Оно было в порту во время взрыва

17 июля из Мариуполя в порт Бейрута, который вчера разнесло колоссальным взрывом, вышел сухогруз MERO STAR, но о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Об этом Радио Донбас.Реалии сообщили в Мариупольском морском порту.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным чиновников, судно загрузилось пшеницей и отправилось в Бейрут. "Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", - уточнили в пресс-службе порта.

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани сообщил в Twitter, что в порту в момент катастрофы было до пяти суден, два из них пришли из Мариуполя, вероятно, с зерном.

Смотрите видео: Два видео из Ливана стали символами родительских инстинктов

По данным других трекинг-сервисов, в последний раз сигнал с MERO STAR был получен примерно за три часа до детонации в 18:26.

  • 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. По данным Reuters, погибли по меньшей мере 78 человек, около 4000 ранены, многие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.
  • Официальная причина взрывов пока не установлена, либо не озвучивается. Версии – от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (те уже опровергли подозрения) и детонации конфискованных взрывоопасных материалов.
  • Помощь Бейруту предложили власти США, Турции, Израиля, Канады, Франции и многих других стран.

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. Множество кадров с разных ракурсов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
взрыв судно мариуполь корабль бейрут MERO STAR

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!

Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!
 