Сухогруз с зерном из Мариуполя следовал в Бейрут, сейчас его судьба неизвестна

Речь идет о судне MERO STAR, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне. Оно было в порту во время взрыва

17 июля из Мариуполя в порт Бейрута, который вчера разнесло колоссальным взрывом, вышел сухогруз MERO STAR, но о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Об этом Радио Донбас.Реалии сообщили в Мариупольском морском порту.

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По данным чиновников, судно загрузилось пшеницей и отправилось в Бейрут. "Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем", - уточнили в пресс-службе порта.

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани сообщил в Twitter, что в порту в момент катастрофы было до пяти суден, два из них пришли из Мариуполя, вероятно, с зерном.

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По данным других трекинг-сервисов, в последний раз сигнал с MERO STAR был получен примерно за три часа до детонации в 18:26.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел огие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению. взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. По данным Reuters , погибли по меньшей мере 78 человек, около 4000 ранены, мн

прогремел Официальная причина взрывов пока не установлена, либо не озвучивается. Версии – от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры , до спецоперации Израиля (те уже опровергли подозрения) и детонации конфискованных взрывоопасных материалов.

Помощь Бейруту предложили власти США, Турции, Израиля, Канады, Франции и многих других стран.

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Евгений Пилипенко

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