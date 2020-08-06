"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж

Мощнейший взрыв в порту нанес колоссальный ущерб Бейруту на миллиарды долларов, местные жители говорят журналистам, что не верят в восстановление города в прежнем виде. Об этом пишет ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате взрыва в районе порта образовался кратер диаметром около 200 метров. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что без крова остались около 300 000 человек, а общая сумма ущерба может достигать $15 млрд. По его словам, сейчас власти работают над обеспечением бездомных пищей, водой и кровом. Правительство же Ливана объявило в городе двухнедельное чрезвычайное положение и передало контроль над безопасностью Бейрута военным.

На кадрах, которые публикуют СМИ и пользователи соцсетей, видно, что некоторые гражданские лица также участвуют в уборке столичных улиц от мусора.

"Бейрута, каким мы его знали, больше нет, люди не смогут восстановить свою жизнь. Это ад. Как (люди, - ред.) собираются выживать? Что они собираются делать?", - сказала местная жительница Эми, подметая стекло с улицы и обвиняя во взрыве "глупость" и отсутствие ответственности со стороны официальных лиц.

Читайте также: Эксперты рассчитали мощность взрыва в Бейруте и сравнили ее с бомбой в Хиросиме

В издании также отмечают, что городские больницы переполнены ранеными, пациентов одной из них пришлось эвакуировать из-за повреждений здания. Разрушен и главный элеватор города. По оценкам Минэкономики, в стране осталось зерна менее чем на месяц, однако достаточно муки, чтобы избежать кризиса.

Страны, включая Грецию, Кувейт и Катар, отправили в Бейрут самолеты с медицинским оборудованием. На сегодня запланировано прибытие президента Франции Эмманюэля Макрона и двух самолетов с французскими спасателями и гуманитарной помощью. Ожидается в ближайшее время и помощь от ЕС с Турцией.

Группа Всемирного банка заявила, что изучит возможность выделения Ливану дополнительного финансирования в связи с происшествием.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США , возможно, даже больше. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили травмы.

прогремел Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.

Читайте также: Сухогруз с зерном из Мариуполя следовал в Бейрут, сейчас его судьба неизвестна

Фото - ЕРА