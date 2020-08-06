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06.08.2020, 12:14

"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж

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"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж
"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж
"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж"Это ад". Что происходит в Бейруте на второй день после взрыва – фоторепортаж

После страшного взрыва в Бейруте в городе ввели чрезвычайное положение. В столицу Ливана начинают прибывать самолеты с иностранной помощью

Мощнейший взрыв в порту нанес колоссальный ущерб Бейруту на миллиарды долларов, местные жители говорят журналистам, что не верят в восстановление города в прежнем виде. Об этом пишет ABC News.

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В результате взрыва в районе порта образовался кратер диаметром около 200 метров. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что без крова остались около 300 000 человек, а общая сумма ущерба может достигать $15 млрд. По его словам, сейчас власти работают над обеспечением бездомных пищей, водой и кровом. Правительство же Ливана объявило в городе двухнедельное чрезвычайное положение и передало контроль над безопасностью Бейрута военным.

На кадрах, которые публикуют СМИ и пользователи соцсетей, видно, что некоторые гражданские лица также участвуют в уборке столичных улиц от мусора.

"Бейрута, каким мы его знали, больше нет, люди не смогут восстановить свою жизнь. Это ад. Как (люди, - ред.) собираются выживать? Что они собираются делать?", - сказала местная жительница Эми, подметая стекло с улицы и обвиняя во взрыве "глупость" и отсутствие ответственности со стороны официальных лиц.

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В издании также отмечают, что городские больницы переполнены ранеными, пациентов одной из них пришлось эвакуировать из-за повреждений здания. Разрушен и главный элеватор города. По оценкам Минэкономики, в стране осталось зерна менее чем на месяц, однако достаточно муки, чтобы избежать кризиса.

Страны, включая Грецию, Кувейт и Катар, отправили в Бейрут самолеты с медицинским оборудованием. На сегодня запланировано прибытие президента Франции Эмманюэля Макрона и двух самолетов с французскими спасателями и гуманитарной помощью. Ожидается в ближайшее время и помощь от ЕС с Турцией.

Группа Всемирного банка заявила, что изучит возможность выделения Ливану дополнительного финансирования в связи с происшествием.

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Фото - ЕРА

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Теги: взрыв, Ливан, селитра, бейрут, аммония нитрат
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