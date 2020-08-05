Взрывом разрушен главный элеватор Бейрута: зерна осталось на месяц

Вероятно, если бы не здание зернохранилища, жертв и разрушений в городе было бы больше

В результате взрыва в порту Бейрута разрушено главное зерновое хранилище города. В стране осталось зерна менее чем на месяц, однако достаточно муки, чтобы избежать кризиса. Об этом сообщил министр экономики Ливана Рауль Нехме, передает Reuters.

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Огромное полуразрушенное здание в порту Бейрута, запечатленное на многих снимках, - это и есть главный элеватор столицы. Он принял на себя основной удар по время взрыва. Вероятно, если бы не здание зернохранилища, жертв и разрушений в городе было бы больше.

Министр сказал, что Ливану нужны резервы как минимум на три месяца для обеспечения продовольственной безопасности. Власти ищут другие хранилища для зерна.

Экономика Ливана и без того была в кризисе, что привело к падению объемов импорта зерна. Ситуацию ухудшает то, что сейчас порт не может принимать корабли с зерном.

Тем не менее Рауль Нехме убеждает, что дефицита хлеба не будет. В разрушенном элеваторе хранилось 15 000 тонн зерна, тогда как максимальная вместимость хранилища - 120 000 тонн. Всего запасов зерна осталось менее чем на месяц, муки — на полтора месяца. Сейчас в Ливан направляются четыре судна с 28 тоннами пшеницы.

Вечером, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

произошел вызван Руководитель ливанской таможни Бадри Дахер заявил , что шесть раз обращался в судебную систему с предупреждениями о том, что хранящийся на складе груз представляет общественную опасность.

Ущерб от взрыва, по предварительной оценке губернатора Бейрута, составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США , возможно, даже больше. Погибли по меньшей мере 100 человек и еще около 4000 получили травмы.

Вадим Ребрина

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