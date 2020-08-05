Взрыв в Бейруте: что известно на 17:00 - только главное

Предварительное расследование говорит о том, что к взрыву 2750 тонн аммиачной селитры привели бездействие и халатность

По последним данным, жертвами вчерашнего взрыва в Бейруте стали не менее 100 человек, более 4000 получили ранения. Об этом сообщает CNN.

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Сотни людей пропали без вести, в ливанском Минздраве опасаются, что список жертв может вырасти.

От 250 000 до 300 000 человек потеряли жилье. Ущерб городу по оценке губернатора Бейрута составляет до $5 млрд. Среди пострадавших есть и украинцы. Некоторые из них получили незначительные травмы.

До сих пор точно неизвестно, что именно вызвало взрыв. Следствие сосредоточилось на версии, что взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы в 2014 году с судна "Росус". Оно принадлежало русскому бизнесмену с Кипра Игорю Гречушкину. В течение шести лет груз хранился на складе в порту Бейрута.

Руководитель ливанской таможни Бадри Дахер заявил, что шесть раз обращался в судебную систему с предупреждениями о том, что хранящийся на складе груз представляет общественную опасность.

По предварительной версии, сварочные работы на складе привели к возгоранию груза пиротехники, затем огонь перекинулся на аммиачную селитру и произошел взрыв. Его возможную мощность оценивают как 1800 тонн тротилового эквивалента. Если эта оценка верна, взрыв в Бейруте стал одним из самых мощных неядерных взрывов в истории. Сейсмологи зарегистрировали колебания, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3.

Собеседник Reuters, близкий к предварительному следствию, говорит о том, что к инциденту привели бездействие и халатность. По его словам, комитетами и судами ничего не было сделано, чтобы удалить из города опасные материалы.

Украина предложила Ливану помощь, в том числе готова отправить отряд спасателей.

Вчера в порту Бейрута прогремели два мощных взрыва , звук которых слышали даже на расположенном в 240 км Кипре. Сразу после взрывов сообщалось, что они произошли перед вынесением приговора по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири в 2005 году.

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Денис Юдин

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