Взрыв в Бейруте. Украинцы получили незначительные травмы - посол

Некоторые украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате трагедии в столице Ливана

Среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет, но несколько получили травмы. Также некоторые украинские семьи потеряли имущество. Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил в эфире Украина 24.

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"Есть семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или ушибы. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.

Подробностей о двух украинских судах, которые по информации СМИ находились в порту Бейрута, посол сообщить не смог.

"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока что есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и бортов такой информации нет", - отметил посол.

Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани сообщила Радио Свобода, что, по ее данным самая худшая ситуация с семьей украинки Марины Седун - у нее разрушена квартира. "Ее семья как раз собиралась на самолет, когда произошел взрыв, но они чудом выжили. Имеют только небольшие ранения и порезы. Сейчас семья в безопасности - находится за городом", - сказала Ирина Высота-Жарамани.

Также она сообщила, что сын одной из украинок Лидии Халаби - Рани Халаби работает в ливанской службе по чрезвычайным ситуациям и вчера вытаскивал людей из завалов.

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Израиль и Хезболла сразу заявили о непричастности к взрыву, позднее официальные лица Ливана сообщили, что взрыв якобы был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

произошел вызван По мнению губернатора города Марвана Абуда, взрыв нанес повреждения "половине города".

Ущерб от взрыва, сотрясшего накануне столицу Ливана, по предварительной оценке губернатора Бейрута составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США , возможно, даже больше. Погибли по меньшей мере 100 человек и еще около 4000 получили травмы.

Наталия Софиенко

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