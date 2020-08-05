Взрыв в Бейруте. Украина предложила помощь Ливану

Украина готова помочь Ливану в борьбе с последствиями взрыва в Бейруте и ждет решения местного правительства о том, какая помощь им нужна

Украина обратилась к Ливану с предложением о помощи после колоссального взрыва в порту Бейрута. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении помощи. Наш отряд спасателей готов вылететь в любой момент", - сказал он.

По словам Шмыгаля, сейчас правительство Ливана решает, помощь какого типа им нужно.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли по меньшей мере 100 человек, около 4000 ранены, мн огие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.

прогремел Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры. В разведсообществе США говорят, что на складе могли храниться боеприпасы.

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Марк Сировой

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