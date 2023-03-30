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Блинкен о президенте Республики Сербской: Додик пошел по пути Путина

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 08:56
Блинкен о президенте Республики Сербской: Додик пошел по пути Путина - Фото
Милорад Додик (Фото - EPA)

После одобрения в Республике Сербской (РС), государственном образовании на территории Боснии и Герцеговины, нескольких спорных законопроектов, среди которых похожий на российский закон об "иноагентах", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент республики Милорад Додик идет авторитарным путем российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

"Нападки Милорада Додика на основные права и свободы в Республике Сербской показывают, что он на авторитарном пути президента Путина. Госдеп в лице посла Майкла Мерфи продолжает выступать за демократическое и процветающее будущее, которого заслуживают все граждане Боснии и Герцеговины", – написал Блинкен.

  • 23 марта правительство Республики Сербской одобрило проект закона, требующего от некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и действующих в РС, зарегистрироваться и отчитываться о своей работе.
  • В тот же день Народное собрание РС приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий высокие штрафы за клевету. Он вызвал много критики со стороны сотрудников СМИ, неправительственного сектора, а также со стороны Евросоюза.
  • Кроме того, власти РС заявили о "прекращении сотрудничества" с посольствами США и Великобритании в ответ на якобы их вмешательство во внутренние дела республики.
  • Ранее Додик удостоил Путина высшей награды республики – ордена "Республики Сербской". Это решение вызвало в его адрес волну критики, в частности, со стороны украинского посла Василия Кирилича. Додик объявил его "нежелательным лицом в Республике Сербской".
Вадим Ребрина
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республика сербская Милорад Додик Энтони Блинкен
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