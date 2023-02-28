Блинкен прибыл в Казахстан. Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря США Энтони Блинкена в Астане. Он выразил признательность Соединенным Штатам "за постоянную и твердую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета" Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили "образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".

"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал Токаев.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долл.

Лидер Казахстана приветствовал усилия США по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

Блинкен сказал: "На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство... Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу".

Он поблагодарил Токаева за предоставление площадки для переговоров с главами МИД центральноазиатских стран.

"Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи... Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне", – сказал Блинкен.

По словам представителя Госпдепа США, лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана набрались смелости противостоять России с помощью своих новых рычагов воздействия, поскольку Москва присматривается к их рынкам и торговым путям в попытке обойти западные санкции.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.