UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен прибыл в Казахстан. Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета страны

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 11:47
Блинкен прибыл в Казахстан. Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета страны - Фото
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря США Энтони Блинкена в Астане. Он выразил признательность Соединенным Штатам "за постоянную и твердую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета" Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили "образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах".

"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал Токаев.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долл.

Лидер Казахстана приветствовал усилия США по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

Блинкен сказал: "На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство... Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу".

Он поблагодарил Токаева за предоставление площадки для переговоров с главами МИД центральноазиатских стран.

"Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи... Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне", – сказал Блинкен.

  • По словам представителя Госпдепа США, лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана набрались смелости противостоять России с помощью своих новых рычагов воздействия, поскольку Москва присматривается к их рынкам и торговым путям в попытке обойти западные санкции.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
казахстан Астана Касым-Жомарт Токаев Энтони Блинкен центральная азия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 