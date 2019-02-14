Блумберг вложит $500 млн в войну с Трампом: Politico

Майкл Блумберг (фото - EPA)

Основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg, миллиардер Майкл Блумберг намерен помешать нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу остаться президентом на второй срок и готов потратить на предвыборную борьбу с ним 500 млн долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Демократической партии.

Сказано, что полмиллиарда – это не потолок, экс мэр Нью-Йорка может потратить на предвыборную борьбу гораздо большую сумму. 76-летний Блумберг обещает направить на свою избирательную кампанию "все силы и средства", а если не будет участвовать в президентской гонке, то перед выборами запустит "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку другого демократа.

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По словам советника Блумберга Кевина Шики, в свою мэрскую кампании бизнесмен вложил около 100 млн долларов.

С этой целью Блумберг собрал "теневую политичекую партию", которая с конца ноября собиралась как минимум раз в неделю в штаб-квартире фонда его семьи Bloomberg Philanthropies в Манхэттене, чтобы обсудить так называемые План А и План Б.

Выборы нового главы Соединенных Штатов состоятся в 2020 году.

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