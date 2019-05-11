Более 180 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором

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Около полутора тысяч представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Документ, утвержденный по итогам длившихся 12 дней консультаций, стал дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

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Пакт обеспечивает возможность для развивающихся стран отказываться от ввоза на их территорию мусора из других стран.

Исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет отметил, что соглашение является обязательным для исполнения.

Отмечается, что ряд стран, в частности, США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают. "При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или оказывается выброшенной в океаны", - заявила эксперт экологической организации IPEN Сара Броше.

По данным присутствовавших на конференции экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов.

6 мая был обнародован доклад экспертов межправительственной группы по биоразнообразию и экосистемным услугам при ООН, в котором говорится, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений.