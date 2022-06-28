Болгария высылает 70 сотрудников российского посольства

Болгария высылает из страны 70 сотрудников посольства России в Софии. Об этом заявил журналистам в кулуарах Национального собрания ушедший в отставку премьер-министр Кирил Петков, сообщает Novinite.bg.

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"Я хочу сказать всем зарубежным государствам, не только российскому, что все те, кто работает против интересов Болгарии, будут отозваны, чтобы вернуться в страну, из которой они прибыли", — сказал Петков.

Он отказался сообщить более подробную информацию о деятельности дипломатов, поскольку она является конфиденциальной.

"Могу сказать, что большинство из них работали на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была лишь прикрытием", — пояснил Петков.

Он добавил, что эти 70 человек занимали различные должности в российском посольстве. Они вели необычную для этих дипломатических должностей деятельность, сказал Петков.

"Это ни в коем случае не агрессия против российского народа — мы ничего против него не имеем. Просто, когда иностранные правительства пытаются работать и вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать такого рода действиям. А в воскресенье ожидаем обратно в Москву полный самолет на 70 мест", — добавил Петков.

Петков назвал Россию и организованную преступность причиной того, что его правительство получило 22 июня вотум недоверия.

Вадим Ребрина

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