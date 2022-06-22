В Болгарии вынесли вотум недоверия правительству, премьер обвиняет Россию и мафию

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал Россию и организованную преступность причиной того, что его правительство получило сегодня вотум недоверия. Об этом пишет Politico.

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22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. За это решение проголосовали 123 из 239 депутатов.

Петков заявил, что возлагает ответственность за отстранение его правительства на российского посла в Софии. Он также обвинил Россию в оказании давления на парламент через ее сторонников из партии "Возраждане".

"Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и однажды у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии — нормальная европейская страна", — сказал Петков.

Формально вотум недоверия был вызван выходом из парламентской коалиции одной из небольших партий из-за разногласий по бюджету и "слишком мягкой позиции" правительства в отношении вступления в Евросоюз Северной Македонии.

У Петкова есть возможность создать новую парламентскую коалицию. Если это не удастся, будут объявлены новые парламентские выборы – уже четвертые с апреля 2021 года, пишет Politico.

4 мая парламент Болгарии проголосовал за пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники, но отклонил пункты о поставках оружия.

Болгария остается по общественным настроениям одной из самых "пророссийских" стран в Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.

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Сергей Бережной

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