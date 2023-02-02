Большинство граждан Грузии винят в войне РФ и недовольны миграцией россиян – опрос

Большинство жителей Грузии винят Россию за войну в Украине, также большинство опасаются негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию. Таковы результаты опроса, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI), сообщает издание Новости-Грузия.

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54% участников опроса заявили, что Россия виновата в войне в Украине, 25% считают, что виноват лично диктатор Владимир Путин. Еще 15% заявили, что виноваты США, 8% — Украина, 3% – НАТО, 2% – ЕС.

Негативно относятся к правительству России 80% респондентов, положительно — 13%. При этом к самим россиянам положительно настроены 56%, 38% — отрицательно.

69% респондентов опасаются негативных последствий массовой миграции россиян в Грузию. Еще 17% считают, что это окажет положительное влияние, 6% заявили, что никак не повлияет.

57% считают лояльный подход властей Грузии к въезду граждан РФ неприемлемым, 29% — приемлемым, 13% не могут определиться с ответом.

69% считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан России, 21% – против этого.

Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 3 по 20 декабря. Выборка — 2519 респондентов, погрешность +/- 1,6%. Исследование проведено при финансовой поддержке правительства Великобритании, контрактор — CRRC Georgia.

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Вадим Ребрина

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