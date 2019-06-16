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16.06.2019, 21:57

Болтон заявил о контракте между РФ и Венесуэлой: назвал сумму

Болтон заявил о контракте между РФ и Венесуэлой: назвал сумму - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

Каракас заключил с Москвой контракт на $209 млн, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой России, считает советник президента США

Венесуэла в мае заключила с Россией оборонный контракт на $209 млн. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, на подобный шаг официальный Каракас пошел, чтобы "купить дальнейшую поддержку" Москвы в то время как "сотни тысяч венесуэльцев голодали".

Он добавил, что "Николас Мадуро чрезвычайно неэффективно управляет ресурсами" страны. "Жители республики хотят истинного демократического руководства, а не репрессий", - подчеркнул он.

11 марта 2019 года Болтон заявил, что будущее диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро -  "на хорошем пляже подальше от Венесуэлы". 

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Теги: Россия, джон болтон, контракт, николас мадуро, венесуэла
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