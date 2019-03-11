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11.03.2019, 10:14

Болтон о будущем Мадуро: На хорошем пляже подальше от Венесуэлы

Болтон о будущем Мадуро: На хорошем пляже подальше от Венесуэлы - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

Советник президента США отметил, что "идут разговоры между депутатами ассамблеи и военными в Венесуэле "

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Будущее диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро -  "на хорошем пляже подальше от Венесуэлы". Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая на канале ABC, сообщает Голос Америки.

"Надеюсь, что будущее (Мадуро, - ред.) – это жизнь на хорошем пляже подальше от Венесуэлы", – сказал Джон Болтон.

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Он заявил, что "динамика" на стороне временного президента Хуан Гуайдо, подчеркнув, что только от венесуэльцев зависит, возьмет ли верх лидер оппозиции.

"Идут бесчисленные разговоры между депутатами (Национальной, - ред.) ассамблеи и военными в Венесуэле на тему того, что может произойти, как (вооруженные силы, - ред.) могут выступить в поддержку оппозиции", - сказал советник по национальной безопасности.

10 марта 2019 года Гуайдо заявил о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в связи с продолжающимся уже четвертые сутки блэкаутом.

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Мадуро обвинил "американский империализм". 

 

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Теги: дональд трамп, джон болтон, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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