Болтон о будущем Мадуро: На хорошем пляже подальше от Венесуэлы

Будущее диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро - "на хорошем пляже подальше от Венесуэлы". Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая на канале ABC, сообщает Голос Америки.
"Надеюсь, что будущее (Мадуро, - ред.) – это жизнь на хорошем пляже подальше от Венесуэлы", – сказал Джон Болтон.
Он заявил, что "динамика" на стороне временного президента Хуан Гуайдо, подчеркнув, что только от венесуэльцев зависит, возьмет ли верх лидер оппозиции.
"Идут бесчисленные разговоры между депутатами (Национальной, - ред.) ассамблеи и военными в Венесуэле на тему того, что может произойти, как (вооруженные силы, - ред.) могут выступить в поддержку оппозиции", - сказал советник по национальной безопасности.
10 марта 2019 года Гуайдо заявил о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в связи с продолжающимся уже четвертые сутки блэкаутом.
8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Мадуро обвинил "американский империализм".