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10.03.2019, 22:56

В Венесуэле готовятся объявить чрезвычайное положение

В Венесуэле готовятся объявить чрезвычайное положение - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо из-за продолжительного блэкаута призвал объявить чрезвычайное положение

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Временный президент и глава Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил сегодня о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в связи с продолжающимся уже четвертые сутки блэкаутом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ожидается, что находящийся под контролем оппозиции парламент примет соответствующее решение на экстренном заседании в понедельник, 11 марта. После этого оппозиция намерена запросить международную гуманитарную помощь.

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По данным венесуэльской неправительственной организации "Медики за здоровье", длительное отсутствие электричества в сетях уже привело к смерти как минимум 17 пациентов с заболеваниями почек, так как больницы не могут провести для них жизненно необходимую процедуру диализа. Эту информацию подтвердил Хуан Гуайдо.

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм". 

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Теги: венесуэла, блэкаут, Хуан Гуайдо
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