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Боррель: Европа планирует отказаться от российского газа

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 06:44
Боррель: Европа планирует отказаться от российского газа - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

В течение двух лет Европейский Союз планирует отказаться от россиийского газа и будет расширять круг партнерства. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что Евросоюз стремится снизить зависимость от российской энергетики, а не полностью ее запретить, уточнил Жозеп Боррель  в интервью Sky News Arabia

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Он сказал, что на сегодняшний момент Европа сильно зависима от российского газа и ЕС готов рассматривать альтернативные варианты, например, ресурсы Ближнего Востока и проекты с альтернативной энергетикой. 

"Мы хотим снизить нашу зависимость от российского газа и нефти, мы очень от них зависим, и сейчас кажется, что (Россия) ненадежный партнер, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль. "Зеленые" проекты также будут способствовать сокращению нашего потребления", – сказал Боррель.

ЕС оказывает "максимально возможную поддержку Украине" в войне против России, так как она защищается от российской агрессии, добавил Жозеп Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Европа не стремится сменить правящий режим в России, а ставит своей целью только прекращение войны.

  • 24 марта Боррель заявлял, что не верит в переговоры с Путиным, так как Россия поставила цель оккупировать всю Украину. 
  • 25 марта появилось сообщение, что США и Европейский Союз достигли соглашения увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 15 млрд кубометров в европейские страны к концу 2022 года
Анна Чуданова
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война России против Украины российский газ Боррель поддержка ЕС
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